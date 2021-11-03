Губернатор Нижегородской области рассказал о помощи застрявшим авиапассажирам

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что региональные власти оказали содействие авиаперевозчикам, которые должны оказывать помощь застрявшим в аэропорту пассажирам. Кроме того, для обеспечения людей горячим питанием привлекли нижегородский бизнес.

«Мы оказали содействие авиакомпаниям, которые должны обеспечивать горячим питанием и расселением пассажиров, транспортом. Привлекли нижегородский бизнес для обеспечения горячего питания — для этого выделены соответствующие средства, но с последующим возмещением от авиакомпаний», — цитирует РЕН ТВ Никитина во вторник, 2 ноября.

Он добавил, что сформирован оперативный штаб.

Следователи начали выяснение обстоятельств длительных задержек рейсов в аэропорту Стригино («Чкалов») в Нижнем Новгороде, который принял 35 запасных рейсов из-за неблагоприятных погодных условий в Москве. Как сообщает телеканал «Звезда», из-за проблем с ожиданием многие люди стали жаловаться на плохое самочувствие.

В настоящее время в аэропорту работают следователи. По словам старшего помощника центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России подполковника юстиции Дмитрия Захарова, аэропорт Стригино был выбран в качестве запасного аэродрома после того, как 2 ноября более 30 самолетов из различных городов не смогли сесть в столице.

«Проверяется информация о том, что ребенку стало плохо на борту самолета, совершавшего рейс Краснодар — Москва. Однако из-за сильного тумана во Внуково он был вынужден приземлиться в Нижнем Новгороде. Пассажиры указанного самолета ожидали вылета из Стригино более семи часов», — сообщил Захаров.

Он добавил, что ситуация в аэропорту находится на контроле исполняющего обязанности руководителя СУ СК.

Как отмечает телеканал «360», уже отправлено 17 рейсов. В течение трех-четырех часов вылетят еще 10 самолетов, а оставшиеся восемь будут отправлены утром в среду, 3 ноября.

Стало также известно, что к одному из самолетов в течение семи часов не подавали трап, пишет НСН. Пассажирам не могли передать еду. Кроме того, пассажиры данного рейса девять часов провели в самолете без еды и свежего воздуха, многие опоздали на пересадочные рейсы, отмечает Life.ru.

Сообщалось, что одному из детей на его борту стало плохо. Позднее осмотр врача показал, что угрозы для жизни и здоровья ребенка нет. Как пишет агентство городских новостей «Москва», для поддержания жизни ребенка экипаж использовал кислородные баллоны.

У воздушной гавани всего шесть трапов, два из которых работали по расписанию, еще два добавили на внутренние и международные рейсы.

Из самолетов на данный момент высадили всех пассажиров. Часть из них отправились по домам, некоторые разместились в гостиницах, а меньшая часть людей остались в аэропорту.

Густой туман окутал улицы столицы вечером 1 ноября. На некоторых участках видимость не превышала 20–30 м. Горожане рассказывали, что, выходя из дома, попадают в «кисель», который становится только гуще. Гидрометцентр ввел из-за тумана желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области, пишет сайт kp.ru.