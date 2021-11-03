Прямой эфир
Происшествия
Три человека пострадали в ДТП с автобусом под Москвой
Общество
Синоптик спрогнозировал «радиационный» туман в других регионах
Мир
Россия попросила у США конкретики о применении ядерного оружия
Мир
Байден назвал «тундру в огне» проблемой России
Спорт
«Ювентус» обыграл «Зенит» в матче Лиги чемпионов и вышел в плей-офф
Авто
В Москве создадут цифровую платформу для обучения водителей такси
Мир
Wizz Air по непредвиденным причинам вернула в Будапешт летевший в Москву самолет
Мир
Байден обвинил Россию и страны ОПЕК в увеличении цен на нефть
Общество
Вильфанд пообещал жителям Подмосковья очень теплую погоду
Мир
Джонсон с уважением отнесся к отсутствию Путина на климатическом саммите

Губернатор Нижегородской области рассказал о помощи застрявшим авиапассажирам

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал, что региональные власти оказали содействие авиаперевозчикам, которые должны оказывать помощь застрявшим в аэропорту пассажирам. Кроме того, для обеспечения людей горячим питанием привлекли нижегородский бизнес.

«Мы оказали содействие авиакомпаниям, которые должны обеспечивать горячим питанием и расселением пассажиров, транспортом. Привлекли нижегородский бизнес для обеспечения горячего питания — для этого выделены соответствующие средства, но с последующим возмещением от авиакомпаний», — цитирует РЕН ТВ Никитина во вторник, 2 ноября.

Повышенная загрузка: билеты на курорты Турции и Египта достигли 350–450 тыс.
Почему цены на перелеты в эконом-классе взлетели до такого уровня

Он добавил, что сформирован оперативный штаб.

Следователи начали выяснение обстоятельств длительных задержек рейсов в аэропорту Стригино («Чкалов») в Нижнем Новгороде, который принял 35 запасных рейсов из-за неблагоприятных погодных условий в Москве. Как сообщает телеканал «Звезда», из-за проблем с ожиданием многие люди стали жаловаться на плохое самочувствие.

В настоящее время в аэропорту работают следователи. По словам старшего помощника центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России подполковника юстиции Дмитрия Захарова, аэропорт Стригино был выбран в качестве запасного аэродрома после того, как 2 ноября более 30 самолетов из различных городов не смогли сесть в столице.

«Проверяется информация о том, что ребенку стало плохо на борту самолета, совершавшего рейс Краснодар — Москва. Однако из-за сильного тумана во Внуково он был вынужден приземлиться в Нижнем Новгороде. Пассажиры указанного самолета ожидали вылета из Стригино более семи часов», — сообщил Захаров.

Он добавил, что ситуация в аэропорту находится на контроле исполняющего обязанности руководителя СУ СК.

Как отмечает телеканал «360», уже отправлено 17 рейсов. В течение трех-четырех часов вылетят еще 10 самолетов, а оставшиеся восемь будут отправлены утром в среду, 3 ноября.

Стало также известно, что к одному из самолетов в течение семи часов не подавали трап, пишет НСН. Пассажирам не могли передать еду. Кроме того, пассажиры данного рейса девять часов провели в самолете без еды и свежего воздуха, многие опоздали на пересадочные рейсы, отмечает Life.ru.

Сообщалось, что одному из детей на его борту стало плохо. Позднее осмотр врача показал, что угрозы для жизни и здоровья ребенка нет. Как пишет агентство городских новостей «Москва», для поддержания жизни ребенка экипаж использовал кислородные баллоны.

У воздушной гавани всего шесть трапов, два из которых работали по расписанию, еще два добавили на внутренние и международные рейсы.

Из самолетов на данный момент высадили всех пассажиров. Часть из них отправились по домам, некоторые разместились в гостиницах, а меньшая часть людей остались в аэропорту.

Густой туман окутал улицы столицы вечером 1 ноября. На некоторых участках видимость не превышала 20–30 м. Горожане рассказывали, что, выходя из дома, попадают в «кисель», который становится только гуще. Гидрометцентр ввел из-за тумана желтый уровень погодной опасности в Москве и Московской области, пишет сайт kp.ru.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021