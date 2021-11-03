В Москву из Нижнего Новгорода вылетели более 20 задержанных рейсов

Больше половины самолетов, застрявших в Нижнем Новгороде из-за тумана в Москве, вылетели в столицу. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта «Стригино».

Представители воздушной гавани уточнили, что аэропорт принял почти 40 самолетов, следовавших в Москву из других городов России и ближнего зарубежья.

По их словам, число принятых рейсов превысило нормативную пропускную способность аэропорта.

«Его инфраструктура, в том числе количество стоянок, трапов и техники, не рассчитана на единовременное обслуживание такого количества воздушных судов, и они обслуживаются в порядке очереди. Параллельно с обслуживание прибывших на запасной аэродром московских рейсов, аэропорт обслуживает рейсы из собственного регулярного расписания, а это порядка 50 рейсов в течение сегодняшнего дня», — отметили в пресс-службе.

По состоянию на 22:00 мск, 20 рейсов отправились из Нижнего Новгорода в Москву. Еще 10 бортов будут готовы к вылету в течение ближайших трех часов.

В «Стригино» подчеркнули, что в сложившейся ситуации к работе по обслуживанию рейсов привлекли даже отдыхавшие в этот день смены. Воздушная гавань взаимодействует с авиакомпаниями в усиленном режиме для обеспечения заправки лайнеров.

Густой туман окутал улицы столицы ночью. На некоторых участках видимость не превышала 20–30 м. Горожане рассказывали, что, выходя из дома, попадают в «кисель», который становится только гуще. Гидрометцентр объявил о введении в Москве «желтого» уровня опасности из-за тумана.

Как рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, туман является естественным метеорологическим явлениеми не связан с проявлением внешних факторов. Он объяснил, что при резком охлаждении воздуха произошла конденсация водяных паров, в связи с чем и появился туман.

Вечером, 2 ноября, в столичных аэропортах задержано и отменено более 150 рейсов.

Также в этот день в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры сообщили, что проверят жалобы пассажиров рейсов, которых несколько часов держали взаперти в самолетах после вынужденной посадки. Рейсы, совершившие посадку в аэропорту Нижнего Новгорода, направлялись в Москву, где посадка была затруднена из-за тумана.