Москвичка лишилась 8 тыс. рублей после оплаты курса гадания в Instagram

Жительница Москвы осталась без денег и обучающего курса после того, как перевела по указанным в Instagram реквизитам 8 тыс. рублей. Об этом 2 ноября сообщил РЕН ТВ.

Происшествие случилось еще 15 сентября. Тогда женщина оплатила в соцсети курс, после чего, как обещали организаторы, ей должны были прислать обучающие материалы. Но этого не произошло.

Пострадавшая обратилась в полицию, после чего была организована проверка обстоятельств инцидента. Правоохранители нашли признаки преступления по статье «Мошенничество» и возбудили уголовное дело.

Днем ранее, 1 ноября, в Оренбурге жертвой мошенников стала 41-летняя местная жительница. Она перевела неизвестным 2,7 млн рублей.

По словам потерпевшей, ей поступил звонок от якобы сотрудника трейдерской компании. Он предложил женщине стать инвестором, перевести деньги на виртуальный счет и ждать высоких доходов.