Старую водонапорную башню предлагают превратить в арт-объект в Уссурийске

Жители поселка Тимирязевский Уссурийского городского округа предложили превратить старую водонапорную башню в арт-объект. С такой инициативой они вышли на конкурс инициативного бюджетирования «Твой проект».

Как сообщает ИА UssurMedia, активисты предложили нанести на башню граффити, сделать из фонарей на солнечных батареях подсветку и благоустроить прилегающую территорию. «Большая старая водонапорная башня не функционирует, демонтажа не требует», — отметили местные жители.

Всего на территории поселка находится две давно не действующих водонапорных башни. Меньшую из них предлагается снести, а большую – превратить в культурный объект.

Прием заявок на портале инициативного бюджетирования продлится до 7 ноября. В течение месяца их будут анализировать, после чего начнется голосование. В Уссурийске должны выбрать четыре проекта, на каждый из которых выделят не более 3 млн рублей.