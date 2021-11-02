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«Роснефть» обеспечила BP 35% чистой прибыли за девять месяцев 2021 года

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«Роснефть» по итогам девяти месяцев 2021 года обеспечила BP прибыль в размере $1,9 млрд. Такие данные представила в отчетности британская компания во вторник, 2 ноября.

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Указанная сумма составляет 35% прибыли, полученной BP с начала года, общая прибыль нефтекомпании составила $5,2 млрд. При этом в III квартале прибыль BP от участия в «Роснефти» составила $868 млн, хотя в этот же период британская компания в целом получила чистый убыток в размере $2,5 млрд.

Также в отчетности представлены данные о добычи углеводородов. Объем составил 1,1 млн баррелей в сутки за всё время с начала 2021 года. Таким образом, благодаря «Роснефти» BP получила 3,27 млн баррелей нефтяного эквивалента — это треть от всей добычи компании.

Выручка BP в III квартале выросла на 37% и составила $36,17 млрд. Свободный денежный поток за отчетный период составил $5,98 млрд ($5,2 млрд в 2020 году), а капитальные затраты уменьшились на 20%, составив $2,9 млрд.

ВР является одним из крупнейших стратегических акционеров «Роснефти» с долей в 19,75% акций. В июле глава компании Бернард Луни назвал «Роснефть» «ключевой частью бизнеса и стратегии».

В августе сообщалось, что прибыль британской нефтекомпании ВР от участия в «Роснефти» во II квартале года выросла на 77,1% по сравнению с показателями I квартала и достигла $643 млн.

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