Прямой эфир
Мир
Блинкен заверил Зеленского в укреплении энергобезопасности Украины
Общество
Гостиницы Нижнего Новгорода из-за задержки рейсов переполнены
Политика
Правительство РФ утвердило новые правила причисления сведений к гостайне
Общество
В Минздраве заявили о необходимости сократить срок действия QR-кодов
Культура
В Сети появился новый трейлер фильма «Морбиус» с Джаредом Лето
Общество
МЧС продлило предупреждение о тумане в Москве
Мир
Пятеро министров на Украине написали заявление об увольнении
Общество
В Свердловской области рекомендовали перевести на удаленку непривитых работников
Общество
В ГД призвали ЕС сотрудничать в борьбе с поддельными сертификатами вакцинации
Туризм
Россия инициировала совместную с Египтом проверку заведений общепита и отелей

Ремонт школьного стадиона завершили в Иркутске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Иркутске завершили капитальный ремонт стадиона школы № 77. Церемония открытия состоялась 1 ноября при участии мэра Руслана Болотова, а также депутата гордумы Василия Донских, по инициативе которого были организованы работы.

«Эта территория много лет была в запустении, и даже не верилось, что мы когда-то сможем привести ее в порядок. <…> Но такая возможность все-таки появилась, и мы сразу же ее использовали. Теперь школа собирается открыть секцию по мини-футболу, уже идут переговоры с потенциальными тренерами», — рассказал депутат.

Подрядчик обустроил на стадионе мягкое покрытие, легкоатлетические дорожки, яму для прыжков, а также установил тренажеры для тренировок на улице. По словам Донских, на обновленном поле можно проводить футбольные соревнования различных уровней, пишет ИА IrkutskMedia.

В день открытия на стадионе прошел товарищеский матч между игроками команды «Сибскана» и школьниками.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021