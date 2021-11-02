Ремонт школьного стадиона завершили в Иркутске

В Иркутске завершили капитальный ремонт стадиона школы № 77. Церемония открытия состоялась 1 ноября при участии мэра Руслана Болотова, а также депутата гордумы Василия Донских, по инициативе которого были организованы работы.

«Эта территория много лет была в запустении, и даже не верилось, что мы когда-то сможем привести ее в порядок. <…> Но такая возможность все-таки появилась, и мы сразу же ее использовали. Теперь школа собирается открыть секцию по мини-футболу, уже идут переговоры с потенциальными тренерами», — рассказал депутат.

Подрядчик обустроил на стадионе мягкое покрытие, легкоатлетические дорожки, яму для прыжков, а также установил тренажеры для тренировок на улице. По словам Донских, на обновленном поле можно проводить футбольные соревнования различных уровней, пишет ИА IrkutskMedia.

В день открытия на стадионе прошел товарищеский матч между игроками команды «Сибскана» и школьниками.