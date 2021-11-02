Прямой эфир
Мир
Блинкен заверил Зеленского в укреплении энергобезопасности Украины
Общество
Гостиницы Нижнего Новгорода из-за задержки рейсов переполнены
Политика
Правительство РФ утвердило новые правила причисления сведений к гостайне
Общество
В Минздраве заявили о необходимости сократить срок действия QR-кодов
Культура
В Сети появился новый трейлер фильма «Морбиус» с Джаредом Лето
Общество
МЧС продлило предупреждение о тумане в Москве
Мир
Пятеро министров на Украине написали заявление об увольнении
Общество
В Свердловской области рекомендовали перевести на удаленку непривитых работников
Общество
В ГД призвали ЕС сотрудничать в борьбе с поддельными сертификатами вакцинации
Туризм
Россия инициировала совместную с Египтом проверку заведений общепита и отелей

Фельдшеры амбулаторий смогут рассчитывать на служебное жилье в ЕАО

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ЕАО расширили перечень медработников, имеющих право на служебное жилье. Соответствующие изменения в закон о мерах по привлечению медработников и их закреплению приняли на очередном заседании областного парламента сразу в трех чтениях, сообщили ИА EAOMedia в областном парламенте.

«Предоставление служебного жилья — это одна из мер поддержки медработников. Право на него имеют врачи, фельдшеры филиалов станции скорой помощи, расположенных в районах, а также фельдшеры и другие медработники фельдшерско-акушерских пунктов. Но у нас помимо ФАПов есть еще и врачебные амбулатории, где работают фельдшеры, и им служебное жилье до сих пор не предоставлялось», — объяснил председатель заксобрания ЕАО Роман Бойко.

По его словам, регион обладает достаточным количеством квартир для предоставления их медработникам в качестве служебного жилья. Специально покупать «метры» для этого не потребуется.

В октябре сообщалось, что в Хабаровском крае с начала 2020 года медицинским работникам передали 74 квартиры. Кроме того, региональный минстрой рассматривает вопрос о разработке проектов по строительству семи домов на 498 квартир, 363 из них будут служебными.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021