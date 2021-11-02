Фельдшеры амбулаторий смогут рассчитывать на служебное жилье в ЕАО

В ЕАО расширили перечень медработников, имеющих право на служебное жилье. Соответствующие изменения в закон о мерах по привлечению медработников и их закреплению приняли на очередном заседании областного парламента сразу в трех чтениях, сообщили ИА EAOMedia в областном парламенте.

«Предоставление служебного жилья — это одна из мер поддержки медработников. Право на него имеют врачи, фельдшеры филиалов станции скорой помощи, расположенных в районах, а также фельдшеры и другие медработники фельдшерско-акушерских пунктов. Но у нас помимо ФАПов есть еще и врачебные амбулатории, где работают фельдшеры, и им служебное жилье до сих пор не предоставлялось», — объяснил председатель заксобрания ЕАО Роман Бойко.

По его словам, регион обладает достаточным количеством квартир для предоставления их медработникам в качестве служебного жилья. Специально покупать «метры» для этого не потребуется.

В октябре сообщалось, что в Хабаровском крае с начала 2020 года медицинским работникам передали 74 квартиры. Кроме того, региональный минстрой рассматривает вопрос о разработке проектов по строительству семи домов на 498 квартир, 363 из них будут служебными.