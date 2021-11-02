Территорию рядом со школой №43 благоустроили в Рязани

Во вторник, 2 ноября, мэр Рязани Елена Сорокина осмотрела территорию рядом со школой №43. Там провели синхронизацию двух программ — поддержки местных инициатив и поручения губернатора Николая Любимова по ремонту дворов.

На проезде Машиностроителей заасфальтировали проезжую часть, обустроили парковочный карман. Глава администрации поручила убрать строительный мусор и обратила внимание на необходимость благоустройства «САМовского квартала», передает РИА «7 новостей».

Сейчас в завершающей стадии находится устранение замечаний по двору. Выполнены работы по водоотведению с проезда, для этого подрядчиком устроен водоотводной лоток. Для укрепления асфальтового покрытия выполнено устройство дополнительного слоя асфальтобетона и выравнивание края по кромке тротуара. Обустроена парковка.