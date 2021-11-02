Вильфанд пообещал жителям Подмосковья очень теплую погоду

Теплая погода в Московской области сохранится до субботы, воздух прогреется до уровня выше ноябрьской нормы. Об этом во вторник, 2 ноября, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в эфире «Радио 1».

По словам синоптика, вторник стал одним из самых холодных дней на этой этой неделе, поскольку регион накрыли воздушные массы с юго-востока, где воздух был ощутимо прохладнее. При этом уже со среды жителей Подмосковья ожидает потепление, передает НСН.

«Теплые дни продлятся фактически до конца недели — до субботы, по крайней мере. Причем, не просто теплые, а очень теплые дни», — рассказал он.

Также Вильфанд добавил, что потепление будет сопровождаться облачностью, зато заморозков не ожидается. При этом дневная температура достигнет +8...+9 градусов, возможны небольшие осадки.

Ранее в этот день Вильфанд заявил «Известиям», что туман, пришедший в Москву и область, является естественным метеорологическим явлением и не связан с проявлением внешних факторов.

Накануне в МЧС предупредили о сильном тумане в столице и области. Из-за неблагоприятных погодных условий водителей попросили значительно снижать скорость движения и не отвлекаться на пользование гаджетами.

В ведомстве предупредили, что экстренное предупреждение о сильном тумане сохранится в столице до конца вторника, сообщает телеканал «Звезда».