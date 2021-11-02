В Жуковском прокомментировали задержки рейсов

Задержка рейсов, прилетающих в аэропорт Жуковский, связана с неблагоприятными метеорологическими условиям. Об этом во вторник, 2 ноября, рассказали «Известиям» в администрации аэропорта.

«Сложившаяся ситуация была вызвана крайне сложными метеорологическими условиями, с которыми столкнулись все аэропорты Московского региона. Днем два рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» действительно были отправлены на запасной аэродром», — рассказали в аэропорте.

На запасные аэропорты были отправлены самолеты, выполняющий рейс из Стамбула и Еревана. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

Вечером, 2 ноября, в столичных аэропортах задержано и отменено более 150 рейсов. Так, в аэропорту Внуково по состоянию на 20:00 мск задержали 46 и отменили 10 рейсов, в аэропорту Домодедово 64 рейса задержали и семь отменили. В Шереметьево задержали 18 рейсов и еще девять отменили.

Также в этот день в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры сообщили, что проверят жалобы пассажиров рейсов, которых несколько часов держали взаперти в самолетах после вынужденной посадки. Рейсы, совершившие посадку в аэропорту Нижнего Новгорода, направлялись в Москву, где посадка была затруднена из-за тумана.

По состоянию на 21:20 мск из Нижнего Новгорода в Москву вылетела половина перенаправленных из-за тумана рейсов.

Густой туман окутал улицы столицы ночью. На некоторых участках видимость не превышала 20–30 м. Горожане рассказывали, что, выходя из дома, попадают в «кисель», который становится только гуще. Гидрометцентр объявил о введении в Москве «желтого» уровня опасности из-за тумана.

Как рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, туман является естественным метеорологическим явлениеми не связан с проявлением внешних факторов. Он объяснил, что при резком охлаждении воздуха произошла конденсация водяных паров, в связи с чем и появился туман.