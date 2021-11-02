Прямой эфир
Мир
Блинкен заверил Зеленского в укреплении энергобезопасности Украины
Общество
Гостиницы Нижнего Новгорода из-за задержки рейсов переполнены
Политика
Правительство РФ утвердило новые правила причисления сведений к гостайне
Общество
В Минздраве заявили о необходимости сократить срок действия QR-кодов
Культура
В Сети появился новый трейлер фильма «Морбиус» с Джаредом Лето
Общество
МЧС продлило предупреждение о тумане в Москве
Мир
Пятеро министров на Украине написали заявление об увольнении
Общество
В Свердловской области рекомендовали перевести на удаленку непривитых работников
Общество
В ГД призвали ЕС сотрудничать в борьбе с поддельными сертификатами вакцинации
Туризм
Россия инициировала совместную с Египтом проверку заведений общепита и отелей

В Жуковском прокомментировали задержки рейсов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Задержка рейсов, прилетающих в аэропорт Жуковский, связана с неблагоприятными метеорологическими условиям. Об этом во вторник, 2 ноября, рассказали «Известиям» в администрации аэропорта.

Заглушить прибор: самолеты при посадке во Внуково и Пулково сталкиваются с помехами
Что стало причиной отказов спутниковых систем, и как это влияет на безопасность полетов

«Сложившаяся ситуация была вызвана крайне сложными метеорологическими условиями, с которыми столкнулись все аэропорты Московского региона. Днем два рейса авиакомпании «Уральские авиалинии» действительно были отправлены на запасной аэродром», — рассказали в аэропорте.

На запасные аэропорты были отправлены самолеты, выполняющий рейс из Стамбула и Еревана. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

Вечером, 2 ноября, в столичных аэропортах задержано и отменено более 150 рейсов. Так, в аэропорту Внуково по состоянию на 20:00 мск задержали 46 и отменили 10 рейсов, в аэропорту Домодедово 64 рейса задержали и семь отменили. В Шереметьево задержали 18 рейсов и еще девять отменили.

Также в этот день в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры сообщили, что проверят жалобы пассажиров рейсов, которых несколько часов держали взаперти в самолетах после вынужденной посадки. Рейсы, совершившие посадку в аэропорту Нижнего Новгорода, направлялись в Москву, где посадка была затруднена из-за тумана.

По состоянию на 21:20 мск из Нижнего Новгорода в Москву вылетела половина перенаправленных из-за тумана рейсов.

Густой туман окутал улицы столицы ночью. На некоторых участках видимость не превышала 20–30 м. Горожане рассказывали, что, выходя из дома, попадают в «кисель», который становится только гуще. Гидрометцентр объявил о введении в Москве «желтого» уровня опасности из-за тумана.

Как рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, туман является естественным метеорологическим явлениеми не связан с проявлением внешних факторов. Он объяснил, что при резком охлаждении воздуха произошла конденсация водяных паров, в связи с чем и появился туман.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021