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Дирекцию по особо охраняемым территориям создадут в Иркутской области

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В Иркутской области намерены создать дирекцию по особо охраняемым природным территориям регионального значения. Соответствующее решение было принято на совещании в правительстве под руководством губернатора Игоря Кобзева.

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Как рассказали ИА IrkutskMedia в пресс-службе регионального кабмина, 1 ноября распоряжение о создании ведомства подписал первый замглавы региона – председатель правительства Константин Зайцев.

Основными задачами ОГКУ «Дирекция по особо охраняемым природным территориям регионального значения Иркутской области» станет охрана и функционирование особо охраняемых природных территорий, а также осуществление надзора за ними.

Ранее эти обязанности были возложены на министерство природных ресурсов и министерство лесного комплекса. При этом Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура с 2018 года поднимала вопросы о создании единого органа.

В соответствии с решением губернатора, новое учреждение становится подведомственным министерству природных ресурсов с 1 января 2022 года.

На территории 19 муниципальных образований Иркутской области расположены 13 государственных природных заказников общей площадью 775,4 тыс. га (это около 1% от общей площади региона), а также 55 памятников природы площадью более 14 тыс. га.

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