Министр обороны Украины Таран подал в Верховную раду заявление об отставке

Глава министерства обороны Украины Андрей Таран написал заявление об отставке, сообщил в своем Telegram-канале представитель правительства в украинском парламенте Тарас Мельничук.

«Министр обороны Украины Андрей Таран подал заявление об отставке в Верховную раду», — написал он.

При этом, как рассказал со ссылкой на источник главный редактор украинского издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов, украинский лидер Владимир Зеленский уже согласовал новую кандидатуру на должность министра обороны. По данным журналистов, им станет вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Позднее Мельничук уточнил, что помимо Тарана еще четверо членов кабинета министров Украины написали заявления об увольнении. Верховная рада в ходе пленарного заседания, запланированного на 3 ноября, рассмотрит данные кадровые вопросы.

Так, с инициативой об отставке выступили министр экологии и природных ресурсов Роман Абрамовский, министр экономики Алексей Любченко (первый вице-премьер), министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, а также Резников, дополняет «Газета.Ru».

В этот же день парламентская фракция украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» потребовала от Верховной рады рассмотреть отставку правительства на фоне кризиса в энергетической и медицинской сферах, а также сформировать антикризисное правительство. По словам сопредседателя фракции Юрия Бойко, надо уволить «безответственных бюрократов и сформировать антикризисное правительство».

7 октября Верховная рада Украины отправила в отставку спикера Дмитрия Разумкова. Вместо него фракция «Слуга народа» выдвинула на пост спикера парламента Руслана Стефанчука. Сам Разумков заявил, что после такого решения пропали преграды, мешавшие его президентским амбициям.

Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов в беседе с «Известиями» выразил мнение, что отставка Разумкова была прогнозируемой, так как он занял позицию, которая противоречила точке зрения правящей партии.