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Источник рассказал о планах владельцев «Манчестер Сити» стать акционерами «Спартака»

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Шейхи из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), владеющие футбольным клубом «Манчестер Сити», ведут переговоры с владельцами «Спартака» о покупке акций команды. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщил Telegram-канала Baza со ссылкой на источник.

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По словам источников, речь идет о приобретении примерно 20% акций клуба. В данный момент в Москве находятся трое английских представителей арабской компании City Football Group, управляющих «Манчестер Сити». Они уже посетили матч «Спартак» — «Ростов», а также осмотрели базу и офис клуба. Кроме того, на днях британские менеджеры провели серию встреч с руководителями различных направлений московского клуба.

При этом в самой сделке заинтересованы обе стороны. Для City Football Group Российской премьер-лиги (РПЛ) может стать новым рынком. Для «Спартака» это дополнительные возможности по спонсорам, а также новые средства и единая скаутская сеть, пишет «Спорт-Экспресс».

31 октября московский «Спартак» упустил победу в матче с «Ростовом» в рамках 13-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Счет открыл на 78-й минуте 20-летний полузащитник красно-белых Руслан Литвинов, однако в добавленное время хавбек «Ростова» Данил Глебов сравнял счет.

24 октября состоялся разгромный для московского «Спартака» матч с «Зенитом» в рамках 12-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги». «Спартак» уступил «Зениту» со счетом 1:7. Этот проигрыш москвичей стал крупнейшим в чемпионатах страны.

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