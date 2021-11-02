Названы два важных правила поездок в условиях тумана

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов рассказал о правилах, которые следует соблюдать во время поездок в условиях сильного тумана.

В беседе с порталом NEWS.ru во вторник, 2 ноября, Шкуматов подчеркнул, что в условиях ограниченной видимости самым важным является снижение скорости до 70 км/ч.

Также необходимо использовать задний противотуманный фонарь. Эксперт отметил, что его стоит выключать при улучшении погодных условий, чтобы не ослепить других водителей, пишет НСН.

Ранее, 2 ноября, автоэксперт Вячеслав Субботин напомнил о правилах безопасного вождения в условиях тумана. По его словам, необходимо двигаться с такой скоростью, чтобы в случае непредвиденной ситуации успеть затормозить, пишет сайт kp.ru. Кроме того, в туманную погоду нужно учитывать тот факт, что поверхность дороги скользкая. Туман особенно хорошо осаждается на холодном асфальте, пишет телеканал «360».

Густой туман окутал Москву вечером 1 ноября. В МЧС сообщили, что такие погодные условия сохранятся в столице до конца суток 2 ноября.

Гидрометцентр объявил о введении в Москве «желтого» уровня опасности из-за тумана. Как рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, туман является естественным метеорологическим явлением и не связан с проявлением внешних факторов. Он объяснил, что при резком охлаждении воздуха произошла конденсация водяных паров, в связи с чем и появился туман.