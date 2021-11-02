Спортивную площадку с трибунами обустроят к концу года в Орле

В Орле выбрали подрядчика для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ) на ул. Генерала Родина, возле школы №15 им. М.В. Гордеева. Планируется, что объект будет сдан уже к концу этого года. Цена контракта – 19,7 млн рублей.

Согласно проекту, ФОКОТ (в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография») будет состоять из футбольного поля с беговыми дорожками по периметру, волейбольной и баскетбольной площадок, а также площадки для воркаута, передает InfoOrel.ru.

Для болельщиков предусмотрены трибуны на 100 мест. Площадь под застройку составит 8,5 тыс. кв.м, в том числе 1,8 тыс. кв.м – под асфальтирование. Входов на ФОКОТ проектируется несколько.