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Пожар в девятиэтажном доме потушили в Калининграде

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Возгорание девятиэтажного жилого здания зарегистрировали в Калининграде, сообщили в пресс-службе МЧС по области.

Инцидент произошел 2 ноября на улице Дзержинского. На место прибыли сотрудники пожарной помощи, которые зафиксировали возгорание в трехкомнатной квартире, которая располагается на втором этаже дома, пишет ИА FlashNord.

Спасатели установили, что пожар начался на балконе, где загорелись ветошь и деревянная рама окна. Всего на месте возгорания работало 20 специалистов, которые эвакуировали из здания 25 человек. Информация о пострадавших отсутствует.

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