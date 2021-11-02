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Врач назвал продукты для профилактики тромбоза

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Большинство людей в среднем возрасте могут столкнуться с тромбозом, однако есть продукты, которые помогут снизить риск развития этого заболевания. Об этом во вторник, 2 ноября, рассказал диетолог, кандидат медицинских наук, доцент медицинского факультета СПБГУ Андрей Бобровский.

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«Атеросклероз — сердечно-сосудистое заболевание, которое связано с нарушениями обмена холестерина в крови. Соответственно, наиболее часто при профилактике тромбоза рекомендуется употреблять продукты, которые снижают уровень холестерина в крови», — заявил Бобровский в беседе с сайтом «Народные новости».

Так, для профилактики тромбоза необходимо есть овощи, фрукты, а также зелень — все эти продукты богаты клетчаткой. Кроме того, в этот список попадают продукты на основе цельного зерна — киноа, цельнозерновой хлеб и овсяная каша.

Также в пищу можно включить продукты красного цвета, в них содержится витамин, помогающий нормализовать работу сердечно-сосудистой системы. К таким продуктам относится морковь, гранат. Бобровский напомнил о том, что людям с тромбозом стоит ограничить количество потребляемых животных жиров.

До этого, 31 октября, врач-иммунолог Андрей Продеус рассказал, что употребление в пищу петрушки в 20 раз повышает риск образования тромбов.

По словам Продеуса, вероятность тромбоза возрастает у страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, ведущих малоподвижный образ жизни, страдающих варикозной болезнью вен, а также у пожилых людей. Этим категориям людей необходимо избегать употребления в пищу продуктов с повышенным содержанием витамина К. Он улучшает свертываемость крови, что может привести к образованию тромба. Как объяснил врач, три продукта с высоким содержанием витамина К — базилик, шпинат и петрушка.

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