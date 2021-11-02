Дистанционное обучение в вузах Петербурга могут продлить

Руководство петербургских вузов допускает сохранение дистанционного обучения после 7 ноября. Об этом на пресс-конференции ТАСС сообщил председатель Совета ректоров вузов города и Ленобласти Алексей Демидов.

По его словам, окончательное решение о дальнейшем обучении студентов будет принято 5-6 ноября, информирует телеканал «78».

«В целом не теряем оптимизма и надеемся, что после 7 ноября учебный процесс продолжится в обычном формате», — отметил он.

При благоприятной обстановке вузы будут самостоятельно определять, сколько студентов будут учиться очно и дистанционно.

В конце октября руководство Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге приняло решение перевести студентов на дистанционное обучение до конца года. Удаленно будет проходить и зимняя сессия.

«Очными будут только занятия, которые невозможно провести с использованием дистанционных технологий — полностью или частично. Перечень таких занятий будет определен с учетом мнения студенческого совета и утвержден советами факультетов», — отметили в НИУ ВШЭ.

При этом присутствовать на занятиях смогут не более 15 человек при соблюдении санитарных норм.