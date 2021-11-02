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Капремонт улицы Шоссейной стартовал в Южно-Сахалинске

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В Южно-Сахалинске стартовал капитальный ремонт улицы Шоссейной. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы проводятся на отрезке протяженностью 2,6 км от примыкания к кладбищу до жилого дома № 1в. На объекте задействованы 30 человек и 15 единиц техники.

В рамках контракта подрядчик должен заменить дорожное полотно, уложить геотекстиль, произвести отсыпку щебнем. Основной объем работ при этом запланирован на следующий год, пишет ИА SakhalinMedia.

Полностью завершить асфальтирование участка должны до 1 августа. В перечень работ также входит обустройство тротуара.

В конце октября сообщалось, что в Сахалинской области в 2022 году стартует ремонт автодороги между Невельском и Холмском. Средства на работы предусмотрены в региональном бюджете.

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