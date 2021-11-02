Блинкен заверил Зеленского в укреплении энергобезопасности Украины

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен заверил президента Украины Владимира Зеленского в продолжении линии укрепления украинской энергобезопасности c американской стороны. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщила пресс-служба Госдепартамента США.

«Он (Блинкен — Ред.) приветствовал шаги Украины против коррупции, и подчеркнул, что США вместе с союзниками и партнерами будут продолжать укреплять энергетическую безопасность Украины, в том числе посредством сокращения рисков, которые представляет трубопровод «Северный поток — 2», — сказал глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Встреча Блинкена и Зеленского состоялась на полях Конференции Организации Объединенных Наций (ООН) по изменению климата COP26 в Глазго. Глава внешнеполитического ведомства США подтвердил президенту Украины поддержку суверенитета и территориальной целостности страны, добавили в Госдепе.

«Говорили о военно-оборонном сотрудничестве, проблемах в энергетическом секторе. США твердо поддерживают территориальную целостность Украины, высоко оценивает прогресс в реформах и твердую приверженность их реализации», — написал о встрече с Блинкеном в своем Twitter Владимир Зеленский.

Ранее в этот день из Глазго пришла информация, что заявленного выступления Зеленского не состоялось. Когда его позвал выступить модератор мероприятия, спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри, украинского президента у микрофона не оказалось.

У лидера Украины при этом нашлось время встретиться с президентом США Джо Байденом, а совместные фото с климатического саммита в Глазго стали темой обсуждения в Сети — их привлек необычный взгляд американского коллеги на Зеленского.