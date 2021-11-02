Новый электрохирургический аппарат появился в Рязанском кардиодиспансере

В хирургическом кабинете поликлиники Рязанского кардиодиспансера начали проводить операции с использованием нового электрохирургического аппарата. Об этом информирует минздрав области.

Врачи между собой называют прибор электроножом. Его используют для удаления мелких новообразований на коже, передает 62INFO.ru.

«Теперь вместо одной я могу сделать три операции. Сокращается в 3–4 раза количество обезболивающих препаратов», — уточнила врач-хирург Ольга Давлетшина.

Ранее рязанская поликлиника № 2 (входит в состав больницы имени Семашко) получила три новых аппарата ЭКГ MAC 2000 для проведения функциональных исследований сердца. Оборудование позволяет выводить на печать нужное число каналов электрокардиограммы, выполнять функции компьютерного анализа. Данные передаются на компьютер и передаются при необходимости в другие больницы.