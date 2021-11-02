Шестеро человек погибли на пожарах в Иркутской области в октябре

На территории Иркутской области в октябре 2021 года произошел 491 пожар, в результате шестеро человек погибли и 16 пострадали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Одновременный рост пожаров и погибших зафиксирован в Шелеховском районе. За минувший месяц там произошло 16 возгораний, погиб один человек, еще один пострадал. Также рост числа погибших отметили в Ангарском районе (два человека) и в Балаганском (один погибший). По одному человеку также погибли в Зиминском и Тайшетском районах.

В целом число пожаров возросло в 16 районах региона. Согласно статистике, больше всего случаев зарегистрировано в Иркутске — 75 за месяц, что на семь больше, чем в прошлом году в октябре, пишет ИА IrkutskMedia.

«53 пожара произошло в Братске (на 11 случаев больше). 21 возгорание зарегистрировано в прошлом месяце в Усольском районе, 18 — в Братском, 17 — в Эхирит-Булагатском районе», — говорится в сообщении МЧС.

В общей сложности с начала года в Иркутской области произошло 5174 пожара, в результате которых 130 человек погибли и 160 пострадали.