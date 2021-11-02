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Около 80 остановок транспорта обновят в Хабаровске до конца года

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В Хабаровске до конца 2021 года планируют модернизировать 76 остановок общественного транспорта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По данным управления дорог и внешнего благоустройства, на сегодняшний день выполнено обновление двух остановочных пунктов на улице Нововыборгской, еще двух — на остановках «Железнодорожная больница», четырех — на отрезке Восточное шоссе – улица Победы, по одному — на улице Малиновского, остановках «Запарина», «Зеленая», «Кафедральный собор».

Всего на обновление 76 остановок в горбюджете предусмотрено 11 млн рублей, пишет ИА AmurMedia. Кроме того, средства на эти цели в размере 27 млн рублей заложены в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Уже установлено 13 конструкций на Березовском шоссе, две —– на остановке «Картонно-рубероидный завод» и две — на остановке «Покровский храм».

В общей сложности на территории Хабаровска насчитывается более 600 остановок. По поручению мэра Сергея Кравчука была разработана программа по их модернизации и обновлению.

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