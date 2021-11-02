Удмуртия запросила федеральные средства на здравоохранение

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой оказать содействие системе здравоохранения. Речь идет о ремонте медучреждений, в частности, инфекционной больницы.

«То оборудование, которое у нас стоит в графике по национальному проекту на 2023–2025 годы, попросил максимально сместить закупку на 2022 год»,— добавил он.

Для неотложной и экстренной помощи глава попросил увеличить объем поступающего транспорта, передает udm-info.ru.

«Я уверен, что председатель правительства позитивно отреагирует. Мы уже думаем на следующий год, чтобы не повторять те ошибки, которые совершили в этом году», —– сказал Бречалов.

Напомним, в Удмуртии санитарная авиация возобновила полеты после аварийной посадки на крышу хозпостройки больницы в Ижевске. Компанией-подрядчиком остались «Русские вертолетные системы». Для полетов был предоставлен другой вертолет «Ансат» 2019 года выпуска. Стаж пилотов превышает 20 лет, вместе с ними на борту находятся бригады врачей Республиканского центра экстренной медпомощи, расположенного на базе РКБ № 1 в Ижевске. По словам и.о. министра здравоохранения Удмуртии Сергея Стриженова, около 90% пациентов санавиации составляют люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушениями мозгового обращения.