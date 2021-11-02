Прямой эфир
Общество
МЧС продлило предупреждение о тумане в Москве
Мир
Пятеро министров на Украине написали заявление об увольнении
Общество
В Свердловской области рекомендовали перевести на удаленку непривитых работников
Общество
В аэропортах Москвы задержано и отменено более 150 рейсов вечером 2 ноября
Общество
В ГД призвали ЕС сотрудничать в борьбе с поддельными сертификатами вакцинации
Туризм
Россия инициировала совместную с Египтом проверку заведений общепита и отелей
Мир
Министр обороны Украины Андрей Таран подал в отставку
Мир
Патрушев обсудил с главой ЦРУ Бернсом отношения России и США
Армия
Россия покажет прототип истребителя Checkmate на авиасалоне в ОАЭ в ноябре
Мир
Пассажиры вернувшегося из Киева в Будапешт самолета вылетят в Москву 3 ноября

Удмуртия запросила федеральные средства на здравоохранение

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой оказать содействие системе здравоохранения. Речь идет о ремонте медучреждений, в частности, инфекционной больницы.

«То оборудование, которое у нас стоит в графике по национальному проекту на 2023–2025 годы, попросил максимально сместить закупку на 2022 год»,— добавил он.

Для неотложной и экстренной помощи глава попросил увеличить объем поступающего транспорта, передает udm-info.ru.

«Я уверен, что председатель правительства позитивно отреагирует. Мы уже думаем на следующий год, чтобы не повторять те ошибки, которые совершили в этом году», —– сказал Бречалов.

Напомним, в Удмуртии санитарная авиация возобновила полеты после аварийной посадки на крышу хозпостройки больницы в Ижевске. Компанией-подрядчиком остались «Русские вертолетные системы». Для полетов был предоставлен другой вертолет «Ансат» 2019 года выпуска. Стаж пилотов превышает 20 лет, вместе с ними на борту находятся бригады врачей Республиканского центра экстренной медпомощи, расположенного на базе РКБ № 1 в Ижевске. По словам и.о. министра здравоохранения Удмуртии Сергея Стриженова, около 90% пациентов санавиации составляют люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушениями мозгового обращения.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021