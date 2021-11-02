Петербуржцы, перенесшие коронавирус неофициально, смогут оформить QR-код через комиссию

Жители Санкт-Петербурга, которые переболели COVID-19, но не обращались за помощью к врачу, смогут пройти медицинскую комиссию, чтобы оформить QR-код. Об этом во вторник, 2 ноября, заявил на пресс-конференции председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«В прошлый четверг было принято решение, что пациенты, которые имеют на руках результаты выполненного ПЦР либо положительный результат на наличие антигена, могут обратиться в поликлинику по месту жительства. Эти документы будут рассмотрены врачебной комиссией, и она примет решение», — сказал Лисовец.

Лисовец добавил, что если комиссия сочтет предоставленную информацию достаточной для подтверждения заболевания, то информацию о перенесенном коронавирусе занесут в реестр, а после QR-код появится на портале госуслуг.

Открывать дополнительные пункты вакцинации в Санкт-Петербурге не собираются, добавил Лисовец. По его словам, в городе достаточно пунктов. Запасов вакцины в городе хватит на несколько месяцев.

При этом в Минздраве РФ решение давать QR-коды тем гражданам, что не обращались в больницу с коронавирусом, сочли неправильным, добавляет «Газета.Ru».

При этом 26 октября заместитель руководителя Роспотребнадзора по Тульской области Марина Безбородова заявила, что для получения QR-кода о перенесенном коронавирусе недостаточно получить положительный тест на COVID-19 в платной клинике, соответствующий диагноз должен поставить врач.

Безбородова отметила, что частные клиники передают данные о положительных тестах на коронавирус в Роспотребнадзор, после чего данные попадают в поликлинику, а гражданина уведомляют о необходимости соблюдать карантин.

25 октября Минздрав России утвердил форму сертификата о вакцинации от коронавируса и об уже перенесенном COVID-19. Приказ вступает в законную силу с 8 ноября. Уточняется, что сертификаты, сформированные до вступления в силу данного приказа, будут автоматически переоформлены на портале госуслуг до 1 марта следующего года.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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