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Петербуржцы, перенесшие коронавирус неофициально, смогут оформить QR-код через комиссию

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Жители Санкт-Петербурга, которые переболели COVID-19, но не обращались за помощью к врачу, смогут пройти медицинскую комиссию, чтобы оформить QR-код. Об этом во вторник, 2 ноября, заявил на пресс-конференции председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

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«В прошлый четверг было принято решение, что пациенты, которые имеют на руках результаты выполненного ПЦР либо положительный результат на наличие антигена, могут обратиться в поликлинику по месту жительства. Эти документы будут рассмотрены врачебной комиссией, и она примет решение», — сказал Лисовец.

Лисовец добавил, что если комиссия сочтет предоставленную информацию достаточной для подтверждения заболевания, то информацию о перенесенном коронавирусе занесут в реестр, а после QR-код появится на портале госуслуг.

Открывать дополнительные пункты вакцинации в Санкт-Петербурге не собираются, добавил Лисовец. По его словам, в городе достаточно пунктов. Запасов вакцины в городе хватит на несколько месяцев.

При этом в Минздраве РФ решение давать QR-коды тем гражданам, что не обращались в больницу с коронавирусом, сочли неправильным, добавляет «Газета.Ru».

При этом 26 октября заместитель руководителя Роспотребнадзора по Тульской области Марина Безбородова заявила, что для получения QR-кода о перенесенном коронавирусе недостаточно получить положительный тест на COVID-19 в платной клинике, соответствующий диагноз должен поставить врач.

Безбородова отметила, что частные клиники передают данные о положительных тестах на коронавирус в Роспотребнадзор, после чего данные попадают в поликлинику, а гражданина уведомляют о необходимости соблюдать карантин.

25 октября Минздрав России утвердил форму сертификата о вакцинации от коронавируса и об уже перенесенном COVID-19. Приказ вступает в законную силу с 8 ноября. Уточняется, что сертификаты, сформированные до вступления в силу данного приказа, будут автоматически переоформлены на портале госуслуг до 1 марта следующего года.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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