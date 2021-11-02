Эколог рассказал об опасности густого тумана

Густой туман может спровоцировать загрязнение окружающей среды. Об этом во вторник, 2 ноября, предупредил эколог и климатолог Александр Шувалов.

По его словам, пагубные последствия могут быть в случае, если туман держится более двух дней.

«Одно из метеорологических условий образования тумана — это наличие инверсии в нижнем приземном слое атмосферы. Что такое инверсия? Обычно температура с высотой понижается на 0,6 градуса на 100 м. Но бывают ситуации, которые связаны с интенсивным выхолаживанием приземного слоя, когда образуется инверсия, то есть приземный слой становится холоднее, чем на высоте, предположим, 300–500 м», — сказал он телеканалу «Звезда».

Шувалов добавил, что все загрязнения, которые раньше поднимались вверх и растворялись, теперь заперты в нижнем приземном слое.

В свою очередь, координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов рассказал, что водители должны соблюдать два правила во время поездок в сильный туман. По его словам, самое важное в условиях ограниченной видимости снижать скорость движения до 70 км/ч и использовать задний противотуманный фонарь, передает НСН.

Густой туман окутал улицы столицы ночью. На некоторых участках видимость не превышала 20–30 м. Горожане рассказывали, что, выходя из дома, попадают в «кисель», который становится только гуще.

Гидрометцентр объявил о введении в Москве «желтого» уровня опасности из-за тумана. Как рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, туман является естественным метеорологическим явлением и не связан с проявлением внешних факторов. Он объяснил, что при резком охлаждении воздуха произошла конденсация водяных паров, в связи с чем и появился туман.