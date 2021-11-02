Житель Приморья ожидает суда за убийство знакомого на охоте

В Приморском крае по обвинению в причинении смерти по неосторожности ожидает суда 36-летний мужчина, который застрелил своего знакомого на охоте. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, 2 августа 2021 года на охотничьих угодьях в Шкотовском районе группа мужчин выслеживала раненного ими кабана. Обвиняемый увидел движущийся объект и, приняв его за животное, произвел выстрел из ружья. Пуля попала в знакомого.

В результате полученного ранения потерпевший мужчина скончался. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», пишет ИА PrimaMedia.

Расследование завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения.

В июне в Приморье вынесли приговор жителю Лазовского района, который по неосторожности убил двух человек во время охоты. Мужчине назначили наказание условно, прокуратура планировала обжаловать решение.