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В Чувашии система QR-кодов будет действовать до конца 2021 года

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Система QR-кодов в Чувашской Республике (Чувашии) будет действовать минимум до Нового года. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщил глава республики Олег Николаев во время прямого эфира, посвященного ситуации c коронавирусом в регионе в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

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«Я думаю, что как минимум до Нового года режим использования QR-кодов в Чувашии не будет снят», — заявил Николаев.

С 11 октября все учреждения социально-культурной сферы и общественного питания Чувашии принимают посетителей только при предъявлении сертификата о вакцинации либо справки о том, что у человека имеется высокое количество антител в связи с перенесенным COVID-19 в течение последнего полугода.

Ранее в этот день губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что власти региона расширят систему QR-кодов и продлят ее на период новогодних праздников. С 25 октября в области был введен запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров. Кроме того, детям и подросткам запрещено без родителей приходить в заведения общепита, а также организации досуга.

К настоящему времени почти все регионы РФ ввели QR-коды для посещения общественных мест. В семи субъектах России система еще пока не запущена. Требование не действует в республиках Алтай и Калмыкия, в Брянской, Томской, Сахалинской и Тюменской областях.

30 октября министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что скорость вакцинации от COVID-19 в России выросла почти в четыре раза за последние полторы недели. Кроме того, он рассказал, что отмечается снижение заболеваемости в тех регионах, где введены жесткие коронавирусные ограничения.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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