Реализацию программы «1000 дворов» завершили во Владивостоке

В дальневосточной столице завершили реализацию программы «Формирование современной городской среды на территории Владивостокского городского округа», также известной как «1000 дворов». Об этом сообщает городская администрация.

В общей сложности в этом году работы прошли на 47 территориях. В 34 дворах подрядчики заасфальтировали придомовую территорию, в девяти – установили детские площадки, еще по четырем адресам смонтировали спорткомплексы, пишет ИА PrimaMedia.

Специалисты управления содержания жилищного фонда мэрии рассказали, что уже сформирована программа ремонта на 2022 год. В общей сложности от управляющих компаний поступило более 500 заявок, отобрано было 80 адресов. Отмечается, что в большинстве случаев горожане голосуют за асфальтирование, на втором месте – детские площадки, на третьем – спортивные.

Как отметил замглавы администрации Владивостока Тарас Фищук, долгие годы в городе не проводились никакие работы по ремонту дворов. От жителей поступали сотни жалоб и обращений. В рамках программы «1000 дворов», созданной по решению губернатора, за три года удалось привести в порядок шестую часть всех дворов краевеого центра.