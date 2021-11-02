Пассажиропоток в транспорте Санкт-Петербурга уменьшился почти на треть

Пассажиропоток в петербургском транспорте сократился на 31,64% во время локдауна. Об этом информирует пресс-служба комитета по транспорту города.

Так, в первый день нерабочей недели общественным транспорте воспользовалось почти на 1,5 млн человек меньше, чем в прошлый понедельник, 25 октября. В подземке регулируют количество составов, передает телеканал «78».

«Среди пассажиров общественного транспорта стало меньше студентов и школьников. Они сейчас на каникулах», — добавили в Смольном.

Ограничения по COVID-19 будут действовать в Петербурге до того момента, пока не будет достигнут коллективный иммунитет у 80% граждан, входящих в группы населения, которым необходимо сделать прививку. Об этом 25 октября сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.

«У нас нет другого пути, если мы не хотим ограничений, которые сейчас мы обсуждаем. И таким условием будет достижение коллективного иммунитета», — отметила Чхинджерия.