Прямой эфир
Общество
МЧС продлило предупреждение о тумане в Москве
Мир
Пятеро министров на Украине написали заявление об увольнении
Общество
В Свердловской области рекомендовали перевести на удаленку непривитых работников
Общество
В аэропортах Москвы задержано и отменено более 150 рейсов вечером 2 ноября
Общество
В ГД призвали ЕС сотрудничать в борьбе с поддельными сертификатами вакцинации
Туризм
Россия инициировала совместную с Египтом проверку заведений общепита и отелей
Мир
Министр обороны Украины Андрей Таран подал в отставку
Мир
Патрушев обсудил с главой ЦРУ Бернсом отношения России и США
Армия
Россия покажет прототип истребителя Checkmate на авиасалоне в ОАЭ в ноябре
Мир
Пассажиры вернувшегося из Киева в Будапешт самолета вылетят в Москву 3 ноября

Пассажиропоток в транспорте Санкт-Петербурга уменьшился почти на треть

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пассажиропоток в петербургском транспорте сократился на 31,64% во время локдауна. Об этом информирует пресс-служба комитета по транспорту города.

Так, в первый день нерабочей недели общественным транспорте воспользовалось почти на 1,5 млн человек меньше, чем в прошлый понедельник, 25 октября. В подземке регулируют количество составов, передает телеканал «78».

«Среди пассажиров общественного транспорта стало меньше студентов и школьников. Они сейчас на каникулах», — добавили в Смольном.

Ограничения по COVID-19 будут действовать в Петербурге до того момента, пока не будет достигнут коллективный иммунитет у 80% граждан, входящих в группы населения, которым необходимо сделать прививку. Об этом 25 октября сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия.

«У нас нет другого пути, если мы не хотим ограничений, которые сейчас мы обсуждаем. И таким условием будет достижение коллективного иммунитета», — отметила Чхинджерия.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021