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Роспотребнадзор проверил воздух в Новой Москве после сообщений о странном запахе

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Роспотребнадзор организовал проверку воздуха в Новой Москве после сообщений о странном запахе, появившемся одновременно с туманом. По данным специалистов, превышений ПДК вредных веществ обнаружено не было. Об этом 2 ноября сообщается на сайте столичного главка ведомства.

«После появления в СМИ информации о беспокойстве жителей Новой Москвы по поводу запаха, сопровождающего туман, был организован дополнительный выезд специалистов филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в Троицкий и Новомосковский административные округа для отбора проб воздуха», — сказано в сообщении.

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Как информировали в Роспотребнадзоре, отбор проб атмосферного воздуха был проведен на маршрутных постах филиалов центра во всех административных округах столицы. По результатам проведенных лабораторных исследований превышения содержания загрязняющих веществ, а именно диоксида азота, оксида углерода, формальдегида, бензола, фенола, толуола, гидрохлорида углерода, диоксида серы, аммиака и сероводорода, не было зафиксировано.

В отчете также отмечается, что московское управление Роспотребнадзора регулярно осуществляет контроль за степенью загрязнения атмосферного воздуха в городе.

Ранее в этот день экстренные службы назвали причину запаха гари в Москве и области. По предварительным данным, к его появлению привело сжигание мусора и порубочных остатков на территориях лесного фонда в условиях полного отсутствия ветра.

Также во вторник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что плотный туман, окутавший столицу, рассеется в первой половине дня. Еще метеоролог рассказал, что теплая погода сохранится в городе до конца недели, а температура воздуха к выходным достигнет +12 градусов.

Густой туман окутал улицы Москвы минувшей ночью. Горожане рассказывали, что, выходя из дома, они попадают в «кисель», который с каждым часом становится только гуще.

В московских аэропортах из-за непогоды отменили 31 рейс, еще 118 задерживаются. В Домодедово 14 рейсов отменено и 40 задержано, во Внуково отменили три рейса и задерживаются 34, в Шереметьево отменили 14 рейсов и задерживаются 44.

Как рассказал эколог Антон Хлынов в беседе с «Известиями», появлению тумана в столице способствовали загрязнение воздуха автомобилями, большое количество строек и обилие поверхностей с уничтоженным травостоем. По его словам, чем больше этого будет, тем больше будет загрязнена атмосфера и тем больше будет таких аномалий.

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