Стали известны пары 1/8 финала «Бетсити Кубка России по футболу». Об этом во вторник, 2 ноября, сообщает «Спорт-Экспресс».

Во вторник состоялась жеребьевка 1/8 финала чемпионата, по ее итогам определились следующие пары соперников: «Динамо» — «Нижний Новгород», «Спартак» — «Кубань», «Локомотив» — «Енисей», «Зенит» — КАМАЗ, «Балтика» — «Чайка», «Рубин» — «Ротор», «Алания» — «Арсенал» (Тула), «Сочи» — ЦСКА.

Матчи должны 1/8 финала спортивного состязания пройдут с 1 по 3 марта 2022 года.

Накануне казанский «Рубин» прервал пятиматчевую безвыигрышную серию, обыграв московский ЦСКА со счетом 1:0. Единственный мяч на 91-й минуте забил Михаил Костюков.

29 октября «Зенит» обыграл московское «Динамо» в 13-м туре чемпионата России. Матч завершился со счетом 4:1 в пользу петербургской команды. Во время матча Дзюба забил 144-й гол в чемпионатах России и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира.

До этого, 24 октября, состоялся разгромный для московского «Спартака» матч с «Зенитом» в рамках 12-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги». «Спартак» уступил «Зениту» со счетом 1:7. Этот проигрыш москвичей стал крупнейшим в чемпионатах страны.