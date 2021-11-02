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Взрослый и двое детей погибли в ДТП в Мурманской области

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Три человека, в том числе два ребенка, погибли в результате лобового столкновения легкового автомобиля с фурой в Мурманской области. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на региональную ГИБДД.

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ДТП произошло днем на 1143-м км автодороги Р-21 «Кола». Водитель Skoda допустил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «МАЗ», передает RT.

«В результате ДТП три человека погибли (из них двое детей), один получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники ГИБДД. По данному факту проводится проверка», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день в Махачкале произошла смертельная авария. Иномарка проехала на красный сигнал светофора со скоростью около 160 км/ч. Погибли три человека, еще двое находятся в реанимации, пишет «Москва 24».

В ночь на 2 ноября автомобиль ВАЗ-2114 и микроавтобус Mercedes Sprinter столкнулись в Лазаревском районе Сочи. Два человека погибли, не менее пяти получили травмы.

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