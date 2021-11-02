Прямой эфир
Общество
МЧС продлило предупреждение о тумане в Москве
Мир
Пятеро министров на Украине написали заявление об увольнении
Общество
В Свердловской области рекомендовали перевести на удаленку непривитых работников
Общество
В аэропортах Москвы задержано и отменено более 150 рейсов вечером 2 ноября
Общество
В ГД призвали ЕС сотрудничать в борьбе с поддельными сертификатами вакцинации
Туризм
Россия инициировала совместную с Египтом проверку заведений общепита и отелей
Мир
Министр обороны Украины Андрей Таран подал в отставку
Мир
Патрушев обсудил с главой ЦРУ Бернсом отношения России и США
Армия
Россия покажет прототип истребителя Checkmate на авиасалоне в ОАЭ в ноябре
Мир
Пассажиры вернувшегося из Киева в Будапешт самолета вылетят в Москву 3 ноября

Родильный дом в Ставрополе перепрофилировали в ковидный госпиталь

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Качество медицинских услуг для рожениц не ухудшится из-за закрытия роддома в Ставрополе, заявил главный акушер-гинеколог региона Кирилл Павлов. В ковидный госпиталь перепрофилировали родильное отделение скорой помощи больницы № 4.

По словам Павлова, многие роженицы недовольны тем, что закрыли именно этот роддом, так как он единственный, где реализовывалась программа «Мягкие роды». Однако сейчас все основные принципы этой программы осуществляются и в остальных перинатальных центрах, передает NewsTracker.

«Из-за эпидемиологической ситуации мы очень настороженно относимся к партнерским родам», — добавил Павлов.

Около сотни ковидных коек готовят к открытию в спортзале реабилитационного центра на улице Кулакова в Ставрополе, сообщил министр здравоохранения региона Владимир Колесников.

«Нам приходилось буквально в ручном режиме распределять пациентов между развернутыми ковид-госпиталями на территории города Ставрополя и ближайших Кочубеевки, Солнечнодольска, Михайловска. Это вызвало потребность развернуть еще один госпиталь в Ставрополе», — рассказал собеседник агентства.

Следующим этапом в ковидный госпиталь будет перепрофилировано отделение больницы скорой помощи № 4 в Ставрополе.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021