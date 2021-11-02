Родильный дом в Ставрополе перепрофилировали в ковидный госпиталь

Качество медицинских услуг для рожениц не ухудшится из-за закрытия роддома в Ставрополе, заявил главный акушер-гинеколог региона Кирилл Павлов. В ковидный госпиталь перепрофилировали родильное отделение скорой помощи больницы № 4.

По словам Павлова, многие роженицы недовольны тем, что закрыли именно этот роддом, так как он единственный, где реализовывалась программа «Мягкие роды». Однако сейчас все основные принципы этой программы осуществляются и в остальных перинатальных центрах, передает NewsTracker.

«Из-за эпидемиологической ситуации мы очень настороженно относимся к партнерским родам», — добавил Павлов.

Около сотни ковидных коек готовят к открытию в спортзале реабилитационного центра на улице Кулакова в Ставрополе, сообщил министр здравоохранения региона Владимир Колесников.

«Нам приходилось буквально в ручном режиме распределять пациентов между развернутыми ковид-госпиталями на территории города Ставрополя и ближайших Кочубеевки, Солнечнодольска, Михайловска. Это вызвало потребность развернуть еще один госпиталь в Ставрополе», — рассказал собеседник агентства.

Следующим этапом в ковидный госпиталь будет перепрофилировано отделение больницы скорой помощи № 4 в Ставрополе.