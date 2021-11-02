В Свердловской области рекомендовали перевести на удаленку непривитых работников

В Свердловской области рекомендовали перевести на удаленный режим работы тех сотрудников, что не прошли вакцинацию хотя бы одним компонентом препарата от COVID-19. Об этом 2 ноября рассказал на брифинге заместитель губернатора региона Павел Креков.

«Мы будем рекомендовать всем предприятиям и учреждениям, которые расположены на территории Свердловской области, перевести всех сотрудников, которые в настоящий момент не начали процесс вакцинации, на режим удаленной работы», — сказал Креков, уточняя, что рекомендации будут опубликованы в ближайшее время.

Креков также добавил, что власти сдвинут крайний срок получения второго компонента вакцины. Жители региона должны получить второй компонент вакцины до 1 декабря, а не до 15 декабря, как рекомендовалось раньше.

Ранее в этот день сообщалось, что в Свердловской области подростков без родителей с 4 ноября перестанут пускать в торговые центры.

С 30 октября в регионе действуют QR-коды в торговых центрах, общепите и ряде других предприятий.

22 октября Креков сообщил, что в области вводится обязательный домашний режим для пожилых граждан, которые не прошли процедуру вакцинации. Данное ограничение также будет действовать в отношении жителей, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с сохранением заработной платы в стране на период с 30 октября по 7 ноября в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. При этом регионы могут ввести период нерабочих дней раньше установленного срока и продлить его в случае необходимости.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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