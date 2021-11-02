Президиум генсовета «Единой России» решил исключить Марченко из партии

Президиум генсовета «Единой России» (ЕР) в ходе заседания 2 ноября принял решение об исключении депутата Госдумы Евгения Марченко из партии. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщает пресс-служба ЕР.

«Решение президиума генсовета «Единой России» об исключении Евгения Марченко из партии принято. Все необходимые пояснения даны. Также генсовет рекомендовал нам исключить Марченко из фракции «Единая Россия» Государственной думы за грубое нарушение партийной и фракционной дисциплины. Безусловно, фракция соберется и обсудит этот вопрос», — приводит пресс-служба слова лидера думской фракции ЕР Владимира Васильева.

По его словам, исключение Марченко из фракции «очевидно, что не ранее чем на следующей неделе», когда начнутся недели пленарных заседаний, поскольку в настоящее время почти все депутаты Госдумы работают в регионах.

В свою очередь, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил, что вопрос об исключении депутата из партии «абсолютно адекватно рассмотрен комиссией по этике и президиумом генсовета», пишет «Газета.Ru».

«Это устав партии, который не предусматривает исключений или особых случаев для тех или иных депутатов. Голосовать против одобренного фракцией бюджета страны, который основан на прямых поручениях президента и миллионах наказах избирателей, — недопустимо ни одному депутату «Единой России». Мы системная ответственная партия, а не клуб по интересам», — заявил Турчак.

Накануне исключить депутата из партии рекомендовала комиссия ЕР по этике. Отмечалось, что Марченко нарушил нормы устава партии, проголосовав против принятия бюджета на предстоящую трехлетку.

Правительство России 30 сентября, внесло в Государственную думу проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, социальные расходы бюджета России в 2022–2024 годах не будут сокращаться, предусмотрено их увеличение.

21 сентября правительство одобрило проект федерального бюджета. В следующие два года бюджет будет профицитным. В первую очередь он учитывает финансирование национальных целей. В 2022 году на них направят 3,6 трлн рублей, в 2023 и 2024 годах — 3,9 трлн и 4 трлн рублей соответственно.

При этом расходы на нацпроекты вырастут на 340 млрд рублей. На 68%, или 52 млрд рублей, вырастут траты на проект «Культура». Резко вырастут траты и на нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — на 60%, или 497 млрд рублей.