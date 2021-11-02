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В аэропортах Москвы задержано и отменено более 150 рейсов вечером 2 ноября

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Более 150 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах вечером во вторник, 2 ноября. Это следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в аэропорту Внуково по состоянию на 20:00 мск задержали 46 и 10 отменили рейсов, в аэропорту Домодедово 64 рейса задержали и семь отменили. В Шереметьево задержали 18 рейсов и еще девять отменили, уточняет агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день ребенку стало плохо на борту самолета авиакомпании «Победа», который более семи часов ожидает вылета из Нижнего Новгорода в Москву, сообщает телеканал «360». Экипаж использовал кислородные баллоны для поддержания жизни ребенка. После сообщения аэропорту о состоянии ребенка к самолету подогнали трап, и его передали врачам.

2 ноября более 70 самолетов перенаправили из Москвы на запасные аэродромы, в том числе в Нижний Новгород, из-за сильного тумана.

Густой туман окутал улицы столицы ночью. На некоторых участках видимость не превышала 20–30 м. Горожане рассказывали, что, выходя из дома, попадают в «кисель», который становится только гуще. Гидрометцентр объявил о введении в Москве «желтого» уровня опасности из-за тумана, пишет Pravda.Ru.

Как рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, туман является естественным метеорологическим явлениеми не связан с проявлением внешних факторов. Он объяснил, что при резком охлаждении воздуха произошла конденсация водяных паров, в связи с чем и появился туман.

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