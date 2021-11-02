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Украинские пограничники задержали мужчину с приклеенной к спине иконой

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Сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали на границе с Россией в Черниговской области мужчину, который вез приклеенную к спине икону Андрея Первозванного, а также произведения возможного авторства Карла Фаберже и Сальвадора Дали. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщили в пресс-служба ведомства.

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«Мужчина ехал в РФ с приклеенной к спине иконой. Также у киевлянина 1968 года рождения на границе обнаружили значительное количество валюты и произведения предполагаемого авторства Фаберже и Дали», — указано в сообщении.

Пограничники организовали углубленный осмотр автомобиля Mercedes в пункте пропуска «Сеньковка» после того, как получили сведения о возможном перемещении предметов, представляющих культурную ценность. Об этом их уведомили оперативные сотрудники Черниговского пограничного отряда.

«Обзорная группа обнаружила икону Андрея Первозванного в серебряной ризе, которую водитель закрепил клейкой лентой на спине под одеждой. Кроме того, в автомобиле пограничники с таможенниками обнаружили незадекларированные 1 670 000 российских рублей и 10 665 долларов США, а также элемент старинной посуды с клеймом «Карл Фаберже» и автограф Сальвадора Дали с сертификатом», — рассказали в госпогранслужбе.

21 октября украинские пограничники задержали сталкера из Московской области в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции. Сообщалось, что мужчина проник на территорию зоны ЧАЭС с целью экстремального туризма, минуя контрольные пункты.

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