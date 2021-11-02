В ГД призвали ЕС сотрудничать в борьбе с поддельными сертификатами вакцинации

Депутат Госдумы Дмитрий Белик в разговоре с «Известиями» 2 ноября призвал предавать огласке случаи подделки сертификатов вакцинации от коронавируса, а также жестко наказывать продавцов подобных документов.

«Правоохранительные органы нашей страны работают над решением актуальной для всего мира, глобальной задачи о недопущении подделки сертификатов о вакцинации. Если запрос есть, то правоохранительные органы Российской Федерации его отработают, согласно соответствующим протоколам и правилам», — сказал Белик.

Кроме того, депутат Госдумы рассказал, что поддельные сертификаты вакцинации не дают реально оценивать формирование коллективного иммунитета как в России, так и во всем мире.

«Мы не обязаны выискивать фальсификаторов сертификатов европейских вакцин, но мы заинтересованы в том, чтобы рынок фальсификаторов, по крайней мере, не функционировал. Мы прекрасно понимаем, что сертификат о европейской вакцинации дает право на поездки по всему миру, к сожалению, российская вакцина признается не во всех странах.

А насчет того, поделиться ли с Европой данными, полагаю, что это будет правильным, в конце концов, в определенных сферах мы обязаны сотрудничать, в том числе и в нейтрализации преступников», — сказал Белик.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что любая подделка документов должна караться по закону. Подделка сертификатов о вакцинации стала предметом особой озабоченности правоохранительных органов в РФ, добавил Песков.

Кроме того, 2 ноября в МВД сообщили, что в России за полгода было возбуждено 503 уголовных дела за распространение поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса.

Также во вторник Евросоюз (ЕС) заинтересовался ходом расследования фальсификации ковид-сертификатов в РФ. В представительстве Евросоюза заявили, что ждут от властей определенных мер по пресечению подобного явления.

Распространение на территории ЕС поддельных документов — российских QR-кодов или цифровых COVID-сертификатов Евросоюза — незаконно и наказуемо. О мошеннических схемах продаж европейских электронных сертификатов вакцинации от коронавируса в даркнете сообщила «Лаборатория Касперского».

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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