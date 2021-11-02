Умер пятикратный чемпион мира по фехтованию Виктор Путятин

Бывший член сборной СССР по фехтованию, двукратный серебряный призер Олимпийских игр Виктор Путятин умер в возрасте 80 лет. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщает пресс-служба Федерации фехтования России.

Причина смерти спортсмена не сообщается.

Путятин входил в состав сборной СССР с 1964 по 1972 год. Спортсмен дважды становился серебряным призером Олимпийских игр в командном первенстве по фехтованию на рапирах в Мехико в 1968 году и в Мюнхене в 1972 году.

Кроме того, в 1967 году Путятин стал чемпионом мира в индивидуальных соревнованиях по фехтованию на рапирах, еще четырежды — в командных, пишет «Спорт-Экспресс».

В 1980 году Путятин стал членом исполнительного комитета Международной федерации фехтования, где проработал четыре года.