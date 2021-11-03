Ликсутов анонсировал появление виртуальной карты «Тройка»

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил о разработке виртуальной карты «Тройка». Нововведение позволит оплачивать проезд в общественном транспорте картой, загруженной в «кошелек» на смартфоне.

В своей колонке, опубликованной в Telegram-канале дептранса 3 ноября, Ликсутов рассказал, что сервис начали тестировать еще в августе. В первую группу испытателей вошла 1 тыс. человек, на сегодняшний день они успешно оплатили проезд виртуальной «Тройкой» более 20 тыс. раз.

«Мы собрали отклики и предложения, учли их, например, изменили раздел сервиса в мобильном приложении и ускорили работу виртуальной карты. Теперь объявляем новый этап тестирования вместе с нашими партнерами ВТБ, Google, Mastercard и Samsung. Сервис заработает еще для 4 тыс. участников», — рассказал вице-мэр.

Он добавил, что тестировщики виртуальной карты получат скидки от 10 до 50% на 5 тыс. «длинных» абонементов. То есть, тариф «Единый» для безлимитных поездок на 30 дней ‎обойдется в 1122 рубля вместо 2245. По акции участники тестовой группы могут купить также абонементы на 90 и 365 дней.

Форма заявки на участие в тесте, а также все детали доступны на лендинге. Выпустить виртуальную «Тройку» можно в специальной версии приложения «Метро Москвы».

На данный момент сервис доступен только на Android-смартфонах с Google Pay и Samsung Pay.

Как напомнили в Департаменте транспорта, карта «Тройка» — это единый формат электронной транспортной карты с возможностью пополнения и использования на любом виде общественного транспорта.

Кроме того, «Тройки» в Москве используются в качестве абонементов на парковки со шлагбаумом — пользователям не нужно отдельно получать парковочный ключ. С помощью транспортной карты можно также бесплатно воспользоваться перехватывающими парковками: для этого нужно совершить по ней не менее двух поездок на метро, МЦД или МЦК (первая из которых от ближайшей к парковке станции) и записать льготу на парковочный билет. А на некоторые перехватывающие парковки можно даже заехать по «Тройке», вообще не получая парковочный билет.