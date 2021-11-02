Минобрнауки разрешило вузам с 8 ноября продолжить дистанционный формат обучения

Российские вузы и научные организации с 8 ноября смогут продолжать обучение в виде самостоятельной работы или в дистанционном режиме. Об этом 2 ноября сообщается на сайте Минобрнауки РФ.

Кроме того, согласно приказу министерства, вузам будет разрешено дистанционное проведение промежуточной аттестации.

«Вузам необходимо обеспечить студентам бесперебойный доступ к электронной информационно-образовательной среде и контролировать качество дистанционных образовательных технологий», — отмечает ведомство.

В то же время в Минобрнауки уточнили, что учащимся должны будут предоставить методическую поддержку и предупредить об объеме работы заранее, а именно не позднее чем за три дня.

22 октября министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков сообщил, что российские вузы могут перевести студентов на дистанционное обучение или самостоятельную работу на период нерабочих дней, введенных из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, подобная возможность продолжения обучения позволит обеспечить качественное образование.

Минпросвещения РФ 21 октября направило регионам рекомендацию объявить школьные каникулы на период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября. Академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский в беседе с «Известиями» назвал это логичным шагом. По его словам, если родители школьников находятся дома, то и детям следовало бы быть с ними. В противном случае они могут стать потенциальным источником инфекции для своих родственников, которые остались дома.

20 октября в связи с ростом количества новых случаев COVID-19, президент России Владимир Путин объявил о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы могут при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их после 7 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. В РФ граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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