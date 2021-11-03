«Столото» и «РусКлиматФонд» высадили 8 га леса

Крупнейший распространитель всероссийских государственных лотерей (входит в многопрофильный российский IT-холдинг S8 Capital) «Столото» и «РусКлиматФонд» завершили совместную акцию по высадке 32 тыс. деревьев в трех регионах России. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия» во вторник, 2 ноября.

8 га леса высадили в Московской, Челябинской и Волгоградской областях.

Только 29 октября в Среднеахтубинском районе Волгоградской области на территории природного парка «Волго-Ахтубинская пойма» высадили 3 тыс. саженцев ив и тополей. Этот участок пострадал от природных пожаров в 2010 году. Лес восстанавливали 50 волонтеров разных профессий и возрастов.

«Это был завершающий этап осеннего сезона нашей ежегодной совместной программы, во время которого мы высадили 32 тыс. деревьев в Московской, Челябинской и Волгоградской областях», — рассказала заместитель гендиректора по устойчивому развитию холдинга S8 Capital Екатерина Тутон.

По ее словам, главным способом восстановления лесов остается посадка новых деревьев. Это станет вкладом в «легкие» планеты, в здоровое будущее нации.

Она напомнила, что в трех регионах, где проходила акция, лес пострадал от природных бедствий, связанных с изменением климата. Высадка саженцев проходила под контролем специалистов по охране леса и экологов, в ней приняло участие более 200 сотрудников и волонтеров.

Для сотрудников «Столото» акция стала еще и образовательной, так как экологи рассказали о том, как пользоваться благами цивилизации и при этом минимизировать вред природе.

«Волго-Ахтубинская пойма для Волгоградской области — это глоток чистого воздуха, — подчеркивает Марианна Мунтяну, президент «РусКлиматФонда», принимавшая участие в посадках. — Восстанавливая утраченные участки уникального природного комплекса, признанного ЮНЕСКО всемирным наследием, мы помогаем и региону, и планете в целом справиться с климатическим кризисом».

Годом ранее участники совместной акции «Столото» и «РусКлиматФонда» высадили 32 тыс. деревьев в Чувашии, Свердловской, Волгоградской областях и Подмосковье.

По подсчетам экологов, 2 тыс. дубов черешчатых, 2 тыс. кленов татарских, 24 тыс. сосен обыкновенных и 4 тыс. елей со временем поглотят 2656 т углекислого газа. Это снизит воздействие парникового эффекта и смягчит последствия изменения климата.

2 сентября «Столото» (входит в холдинг S8 Capital, которым владеет Армен Саркисян) объявило результаты конкурса поддержки благотворительных проектов, направленных на помощь детям, оставшимся без попечения родителей, а также инвалидам и людям пожилого возраста, находящимся в трудной жизненной ситуации. В 2020 году «Столото» приняло участие более чем в 20 проектах различного масштаба.