Самолет авиакомпании Wizz air, приземлившийся в Киеве, улетел в Будапешт

По предварительным данным, самолет авиакомпании WizzAir, совершивший вынужденную посадку в Киеве при выполнении рейса Будапешт — Москва, 2 ноября вылетел обратно в Будапешт, так как Киев не разрешил вылет в российскую столицу. Об этом свидетельствуют данные сервиса FlightRadar.

Лайнер А321 вылетел из столицы Венгрии в 6615 мск и должен был приземлиться в Москве в 10:25 мск, однако совершил посадку в Киеве из-за сильного тумана в столице России, добавляет канал РЕН ТВ.

По некоторым данным, Киев не разрешил продолжить рейс в Москву, поэтому самолет WizzAir вынужден был вернуться в аэропорт вылета. На борту находятся много граждан РФ, сообщает сайт «Газета.Ru».

При этом депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий в интервью с «Дума ТВ» заявил, что Украина своими действиями нарушила международные нормы. Он призвал мировое сообщество отреагировать на инцидент.

Густой туман окутал улицы столицы ночью. На некоторых участках видимость не превышала 20–30 м. Горожане рассказывали, что, выходя из дома, попадают в «кисель», который становится только гуще.

В московских аэропортах из-за непогоды отменили десятки рейсов. Позднее в Шереметьево сообщили о возвращении к плановому режиму работы.

Как рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, туман является естественным метеорологическим явлением и не связан с проявлением внешних факторов. Он объяснил, что при резком охлаждении воздуха произошла конденсация водяных паров, в связи с чем и появился туман. Как указали в МЧС, туман сохранится в Москве до конца суток.

Авиасообщение между Россией и Украиной прекращено с октября 2015 года по инициативе Киева. Власти запретили российским авиакомпаниям использовать воздушное пространство страны, в том числе и для транзитных полетов.

7 августа 2019 года Украина впервые с 2015 года разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство. Пилот воздушного судна Boeing 737-800, выполняя рейс GLP636 из города Бари (Италия) в Москву, в связи с обходом активной грозовой деятельности получил разрешение на использование воздушного пространства Украины.