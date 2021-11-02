Очаг лептоспироза выявили на юге Приморского края

В селе Владимиро-Александровское Партизанского района Приморского края выявили очаг болезни лептоспироза, опасной для животных и человека. Как рассказал ТАСС директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев, угрозы диким копытным и амурскому тигру, который ими питается, нет.

«Дикие же животные с этим вирусом живут давно, но проявлений болезни у них практически не бывает, за исключением очень ослабленных и истощенных животных. Поэтому угрозы как самому тигру, так и пятнистым оленям, кабанам, которые составляют его кормовую базу, лептоспироз не представляет», — заявил Арамилев.

По его словам, данная болезнь более опасна для человека и домашних животных, крупного рогатого скота. Руководитель ФГБУ «Приморская межрегиональная ветеринарная лаборатория» Ирина Домбровская объяснила, что симптомы у заболевших очень похожи на гепатит, из-за несвоевременного лечения человек может умереть. В теплый сезон резервуарами лептоспироза становятся мелкие водоемы. Во время наводнений вода из них смешивается с паводковыми водами, что представляет угрозу уже для всех, кто находится в зоне действия стихии.

Как уточняет ИА PrimaMedia, лептоспироз является общей для человека и животных природно-очаговой инфекционной болезнью. Она встречается во всех странах мира и поражает значительные группы людей, сотни и тысячи голов скота. Здоровое животное заражается через воду в стоячих водоемах, корма, почву, подстилку, пастбища, но в основном болезнь распространяют мелкие грызуны.