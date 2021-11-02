Фото Зеленского и Байдена в Глазго стало мемом

Взгляд президента Украины Владимира Зеленского, направленный на американского лидера Джо Байдена во время разговора на климатическом саммите в Глазго, стал темой обсуждения пользователей Сети.

Политики 2 ноября встретились на полях мероприятия. Обсуждалась ситуация в Донбассе, рассказал на своей странице в Twitter Зеленский. Он разместил несколько фотографий, которые привлекли внимание аудитории интернета.

Многие сочли взгляд Зеленского на главу Белого дома «влюбленным».

«Байден хоть вспомнил, кто пожимает ему руку?» — задался вопросом пользователь Gennady0866.

Кроме того, пользователи создали большое количество мемов из опубликованного кадра. Некоторые добавили, что Зеленскому не стоило выкладывать этот снимок.

10 октября экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин указал, что США — это главная помощь украинской стороны в борьбе с Россией. Он убежден, что именно Байден якобы может поставить России «красные линии» в вопросах глобальной политики.