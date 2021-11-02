Восемь линий московского метро продлят до 2024 года

С 2022 по 2024 год запланировано строительство новых станций на восьми линиях московского метрополитена. Об этом 2 ноября по итогам заседания Мосгордумы по вопросам рассмотрения проекта закона «О бюджете города Москвы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» заявил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«За счет средств городского бюджета с 2022 до конца 2024 года планируется спроектировать и построить 58,5 км линий метро, 25 станций и три электродепо. Строительство новых станций запланировано на восьми линиях, включая уже существующие и перспективные», — приводит слова Бочкарева пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Как отметил заммэра, первоочередной задачей на этот период будет завершение строительства Большой кольцевой линии метро (БКЛ).

«Еще планируется завершить строительство участков Калининско-Солнцевской линии от станции «Рассказовка» до «Внуково» и Люблинско-Дмитровской линии от «Селигерской» до «Физтеха», а также станции «Новомосковская» Сокольнической линии и участка Троицкой линии между станциями «ЗИЛ» и «Коммунарка», — сказал глава стройкомплекса.

Бочкарев также сообщил, что на указанный период намечено начало продления Арбатско-Покровской линии в район Гольяново плюс возведение перспективных Рублево-Архангельской и Бирюлевской веток метрополитена.

Ранее, 1 ноября, стало известно, что до конца текущего года на МЦД-4 откроют еще три станции. Уточнялось, что станции Минская и Аминьевская станут крупными транспортно-пересадочными узлами. При этом Минская даст возможность пересаживаться на Солнцевскую ветку метро, а Аминьевская — на Большую кольцевую.