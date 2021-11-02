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Спрос на исследования уровня антител к COVID-19 вырос почти на 80%

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Спрос на исследование уровня антител к COVID-19 в России в октябре 2021 года по сравнению с сентябрем вырос на 79%. Об этом «Известиям» сообщили аналитики сети медицинских офисов LabQuest во вторник, 2 ноября.

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Усиление антиковидных мер вызвало спрос среди пациентов, которые хотят убедиться в достаточном уровне антител, пояснили там.

«Активная компания по вакцинации вызвала повышенный спрос на анализы на антитела, потому что те люди, которые болели коронавирусом или уже сделали прививку, интересовались уровнем антител, в частности, для того чтобы принять решение, нужно ли идти на первичную или повторную вакцинацию», — отметил операционный директор LabQuest Сергей Амбросов.

Кроме того, на 33% выросло число ПЦР-тестов. Это связано с туристическими поездками, при которых наличие результатов исследования становится неотъемлемым требованием, пояснил он.

Всего по данным на 1 ноября, в стране сделано свыше 209 млн ПЦР-тестов, добавили аналитики.

Ранее в этот же день председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец заявил, что петербуржцы со справкой об антителах к коронавирусу и отрицательным ПЦР-тестом смогут получить QR-коды. Поданные горожанами заявления рассмотрит специальная комиссия.

Накануне новые меры по борьбе с коронавирусом ввели в аппарате правительства России. Участники очных совещаний должны предоставлять QR-коды, результаты ПЦР-теста или документы о перенесенном заболевании.

В настоящее время почти все регионы России ввели QR-коды для посещения общественных мест. В семи субъектах систему еще не запустили. Требование не действует на Алтае и в Калмыкии, в Брянской, Томской, Сахалинской и Тюменской областях.

30 октября глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что скорость вакцинации от COVID-19 в стране выросла почти в четыре раза за последние полторы недели. Он отметил снижение заболеваемости в тех регионах, где ввели жесткие антикоронавирусные ограничения.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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