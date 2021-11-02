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Посещать кружки и секции в Новгороде разрешили детям привитых родителей

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В Новгородской области посещать кружки и секции смогут только те дети, чьи родители вакцинировались от коронавируса или перенесли инфекцию. Новые ограничения вступят в силу 15 ноября, сообщил губернатор региона Андрей Никитин в социальной сети «ВКонтакте».

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«Допобразование в спорте, культуре, просто каких-то кружках и секциях будет возможно только для тех детей, родители которых имеют сертификат о вакцинации либо соответствующие документы, связанные с тем, что они переболели. Эти ограничения придется ввести для того, чтобы защитить детей», — сказал Никитин в видеообращении.

При этом в обычном режиме продолжат работу колледжи, школы, а также детские сады.

Как отметила главный санитарный врач региона Елена Никифорова, сейчас в Новгородской области наблюдается рост заболеваемости COVID-19.

Никитин также уточнил, что в Новгородской области введут дополнительные антиковидные ограничения, в рамках которых будет приостановлена работа заведений общепита, кинотеатров и концертных залов на период нерабочих дней, продленных с 8 ноября по 15 ноября.

Губернатор добавил, что с 8 ноября также «на неделю приостанавливается деятельность всех предприятий общественного питания за исключением тех, которые работают на производстве, и тех, которые оказывают услуги навынос».

1 ноября власти Новгородской области первыми из регионов РФ приняли решение продлить режим нерабочих дней еще на неделю начиная с 8 ноября. По словам губернатора региона Андрея Никитина, власти ужесточат требования к работе организаций, ряд из них закроют полностью.

В тот же день глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о необходимости ускорить вакцинацию от COVID-19 в 10 российских регионах. Также он отметил, что введенный президентом России Владимиром Путиным режим нерабочих дней и антиковидные ограничения дают свои результаты.

20 октября Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлить их после 7 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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