В Туве возбудили уголовное дело в отношении матери погибших сестер

В отношении матери погибших в Туве несовершеннолетних сестер возбудили уголовное дело об уклонении от административного надзора. Об этом 2 ноября на страницах в соцсетях сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

«Установлено, что ранее судимая и находящаяся под административным надзором в органах внутренних дел мать погибших детей злостно уклонялась от возложенных на нее обязанностей, а должностные лица данного органа надлежащий контроль не осуществляли», — отметили в надзорном ведомстве.

На основе материалов прокурорской проверки в отношении женщины возбудили дело по ч.1 ст. 314.1 УК РФ («Уклонение от административного надзора»), а в отношении должностных лиц органа внутренних дел, за неосуществление надлежащего надзора Следственным комитетом РФ по Туве возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц»).

Кроме того, СУ СК России по Туве возбудил уголовные дела в отношении чиновников ведомств разного уровня и территориальности по признакам преступления ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).

«Указанные грубейшие нарушения закона со стороны должностных лиц территориального органа внутренних дел, отделов по опеке и попечительству Тоджинского и Каа-Хемского районов, ГБУ Республики Тыва «Республиканский центр мониторинга, анализа и ресурсного обеспечения», КДН при мэрии гор. Кызыла, Агентства по делам семьи и детей Республики Тыва, а также других уполномоченных органов исполнительной власти республики, явились условиями, способствовавшими совершению в отношении двух несовершеннолетних девочек особо тяжкого преступления, в результате которого они скончались», — говорится в сообщении на сайте СК.

Накануне суд по ходатайству следователя арестовал подозреваемого в убийстве девочек-сестер в Кызыле. Подозреваемым в убийстве оказался ранее судимый 23-летний уроженец Тес-Хемского района республики, снимавший комнату у матери погибших девочек, Очур Санчат. Он находился в федеральном розыске.

По версии следствия, 30 октября мужчина несколько раз сделал замечание девочкам, чтобы они не шумели. После этого он вытолкнул одну, а следом и другую девочку из окна спальни восьмого этажа на улицу.

Двух детей девяти и 14 лет с многочисленными травмами обнаружили ранее утром в одном из дворов Кызыла. Девятилетняя девочка скончалась еще до приезда врачей, ее сестра умерла в больнице.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц, в отношении малолетней»).

Как рассказали в мэрии Кызыла, мать девочек была судима и состояла на учете в полиции. По данным администрации города, несовершеннолетние воспитывались в приемной семье, проживающей в Тоджинском районе.